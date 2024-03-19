Стали известны особенности упрощенной версии Dacia Duster

Третья генерация поуплярного вседорожника сильно отличается от своих предшественников. В целом машина теперь выглядит более угловатой, чем прежде. Салон также сохранил присущую «Дастеру» аскетичность, но стал более продуманным. Минимальный объём багажника вырос до неполных пятисот литров, плюс стало больше пространства для ног задних пассажиров.

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Некоторые подробности, касающиеся ценообразования, были объявлены заранее. Так, в начале январе французский офис «Дачии» уточнил, что базовый вариант модели будет предлагаться за 19 690 евро (1 974 000 рублей). Таким образом, новинка оказалась на 2700 евро (270 000 рублей) дороже предшественника.

А теперь стало известно наполнение этой версии. Оказывается, в «базе» заявлены четыре подушки безопасности, система экстренного торможения и задние парктроники сзади. Также имеются кондиционер, круиз-контроль и багажные рейлинги. Фары — галогеновые, но ходовые огни сделаны светодиодными.

Под капотом скрывается трёхцилиндровый 100-сильный турбомотор, с которым работает 6-ступенчатая механическа коробка. Привод — только передний, колёса — только штампованные, а цвет кузова — только белый. Впрочем, уплатив 600 евро, можно заказать и другие варианты окраски.

Кстати, за пределами Европы кроссовер будет продаваться под брендом Renault, а сборочный завод поменяют. «Бюджетник» первым встанет на конвейер обновлённого турецкого завода французской компании. Но это случится только во второй половине 2024-го.