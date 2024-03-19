Седан Geely Preface станет глобальным и приедет в Россию

Марка решила вывести на «мировой» рынок самую свежую версию своей четырехдверки. Причем глобальная модель пока анонсирована исключительно с ДВС, тогда как на родине автомобиль с таким дизайном представлен в виде гибрида.

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В Поднебесной серийный седан Geely Preface (китайское название – Xingrui) дебютировал в 2020-м. Спустя два года четырехдверку модернизировали, а в 2023-м она пережила еще одно, более существенное обновление, одновременно получив к имени приставку в виде буквы L. Правда, рестайлингом Preface L на родине считать отказались: там такая версия дополнила гамму. Седан давно продают и в других странах, включая Россию, однако то речь о «серых» машинах. А вот официальные поставки Geely Preface за пределы Китая начинаются лишь сейчас: модель анонсирована в Саудовской Аравии, следом она появится и на остальных рынках, где присутствует марка. Причем компания решила отправить на экспорт самую свежую версию, то есть образца 2023 года, но без приставки L.

Напомним, в основе седана лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo (Джили владеет шведским брендом). По габаритам глобальный Geely Preface совпадает с «элькой» для КНР: длина равна 4825 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2800 мм. Если же сравнивать с моделями некитайских брендов, то четырехдверка недалеко ушла от, например, Toyota Camry предыдущего поколения.

В плане дизайна «мировой» седан тоже повторил версию для Поднебесной, разве что подретушировали задний бампер, плюс у глобального Preface сдвоенные овальные патрубки выпускной системы вместо трапециевидных. Другие особенности внешности – массивные «клинья» на радиаторной решетке, декоративные Т-образные вставки спереди и оформленные в виде единой плашки задние фонари. В салоне установлен вертикальный планшет мультимедиа-системы, а еще четырехдверка лишена привычного селектора коробки – за управление трансмиссией отвечает правый подрулевой рычажок.

В Саудовской Аравии для Geely Preface заявлены две комплектации. В базе есть светодиодная оптика, панорамный люк, виртуальная приборка на 10,2 дюйма, упомянутый выше планшет (13,2 дюйма), перфорированная «кожа», климат-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, передние и задние датчики парктроника. Топ-версия – это еще красные тормозные суппорты, вентиляция передних сидений, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

На Ближнем Востоке седан будет доступен с бензиновой турбочетверкой Drive-E 2.0 мощностью 218 л.с. (325 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Заявлено, что первую «сотню» Geely Preface наберет за 6,9 секунды. Отметим, в Китае модель с таким дизайном предложена исключительно в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе турбомотора 1.5 (163 л.с.).

Цены пока не объявлены. К примеру, младший седан Geely Emgrand в Саудовской Аравии сегодня стоит от 57 385 местных риалов – это около 1,4 млн рублей по текущему курсу.

Между тем, по предварительным данным, Geely планирует организовать легальные продажи Preface и в России. Впрочем, тут все же лучше дождаться анонса от местного подразделения марки.