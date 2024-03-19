Седан Geely Preface станет глобальным и приедет в Россию

Речь идет о модели Preface, которая в родном Китае пережила масштабный рестайлинг осенью прошлого года. Это бизнес-седан D-класса, который фигурировал в модельном плане российского офиса Geely на 2024 год — об этом инсайдеры сообщали еще в ноябре 2023-го. В самой же компании по-прежнему не комментируют возможное появление Preface в России, в отличие от дилеров — один из них заявил «АвтоВзгляду», что седан ожидается в автосалонах до конца 2024 года.

© Колеса.ру

По габаритам Geely Preface сопоставим с Chery Arrizo 8, с которым ему и предстоит конкурировать. Построен Preface на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture), знакомой по другим моделям Geely и Volvo.

В Китае бизнес-седан продается в нескольких модификациях: с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 190 лошадиных сил, 1,5-литровым мотором на 181 силу, знакомому по Coolray, а также с гибридной силовой установкой. В состав последней входят ДВС объемом 1,5 литра и электромотор, которые суммарно развивают 390 лошадиных сил. Гибридный Preface расходует всего 4,2 литра топлива на 100 километров. Впрочем, маловероятно, что такую версию привезут в Россию.

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

У обновленного Geely Preface изменилась радиаторная решетка — она лишилась хромированной рамки. Иначе оформлена передняя оптика, а сзади появился сплошной фонарь. В салоне полностью пересмотрена передняя панель с виртуальной «приборкой», по центру установлен вертикальный планшет мультимедийной системы.

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Пока Geely продает в России только один седан — Emgrand, который доступен как с механической коробкой передач, так и с классическим автоматом. По состоянию на середину марта эта модель стоит от 2 009 990 рублей, со скидками же ее можно купить за 1 659 990 рублей. Самый дорогой Emgrand в комплектации Flagship оценивается в 2 489 990 рублей без скидок и с 2 139 990 — с ними.

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