Дешевле некуда: "Москвич 3" стал самым доступным кроссовером на рынке России
Если Hyundai Creta под брендом Solaris отличился непонятно высоким прайсом, по крайней мере, тем, что выставляют дилеры, то "Москвич 3", по данным Telegram-канала No Limits, оказался самым доступным предложением на рынке в своём сегменте. Но, как всегда, есть нюанс.
Начало весны ознаменовалось парадом щедрых дилеров, которые скидывали на топ-модели почти 1 млн рублей. "Москвич" не остался в стороне и тоже обрушил цены, после чего прайс на "Москвич 3" вывел модель в лидеры по доступности среди конкурентов - 1,59 млн рублей. Это существенно меньше, чем просят за Livan X3 Pro, который носил звание "народного" с прайсом от 1,89 млн рублей.
Щедрость предложений от дилеров объясняется просто: затоваренностью складов машинами 2023 года выпуска. Да, цена на "Москвич 3" в 1,59 млн рублей актуальна для автомобилей в базовой версии "Стандарт" с механической коробкой передач, собранных в прошлом году. Однако этот факт не сильно смущает россиян: ранее "РГ" рассказывала, что после объявления скидок запасы авто у дилеров начали таять, как снег под весенним солнцем.
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Как долго продлиться пора дисконтов, пока неизвестно. Эксперты предполагают, что к концу марта скидки сойдут на нет, однако на ситуацию больше влияет то, насколько быстро опустеет сток прошлогодних машин.