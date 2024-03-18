Мате Римац показал собственный гиперкар Rimec Nevera

Глава Rimac Мате Римац наконец получил выпущенный собственной компанией гиперкар. Основатель Rimac Automobili заказал себе Rimac Nevera, который строили в порядке живой очереди. От других гиперкаров автомобиль Римаца отличается только особым декором кузова и салона, а технически Nevera Мате не имеет никаких особенностей. Зато в декоре можно найти несколько необычных элементов, которые указывают на вкусы Мате Римаца. Кузов сделан из тёмно-красного углеродного волокна, который дополнен неокрашенными элементами из карбона.

© Motor.ru

Корпуса зеркал заднего вида украшены изображением национального флага Хорватии, а ярко-красная надпись Nevera ацентирует внимание на модели. Салон отделан чёрно-красной кожей и алькантарой. Сиденье водителя имеет чёрную отделку, а пассажирское сиденье оформлено в красном цвете — кресла украшены эмблемами «M8» и «K8» на подголовниках, представляющими инициалы Мате и его жены Кейт (Катарины).

На передней панели со стороны водителя красной нитью вышит профиль женской головы, который известен как Solinjanka, девушка из Салоны — это один из самых ценных памятников римского искусства в Хорватии. Мраморная скульптура начала II века в натуральную величину была найдена в древней Салоне и сегодня хранится в Загребском археологическом музее.

© Мате Римац

© Мате Римац

© Мате Римац

© Мате Римац

© Мате Римац

© Мате Римац

© Мате Римац

© Мате Римац

© Мате Римац

Бюст, как полагают, изображает юную Фульвию Плавциллу, жену римского императора Марка Аврелия Севера Антонина Августа, известного под именем Каракаллы. Производство Rimac Nevera ограничено 150 экземплярами со стартовой ценой около 2,5 миллионов долларов. Интересно, что Мате Римац получил свой гиперкар почти через полтора года после того, как чемпиону Формулы-1 немцу Нико Росбергу передали первый серийный экземпляр модели.