Ателье Hennessey Performance сделало прощального «Мамонта»

Тюнинговое ателье Hennessey Performance показало прощального «Мамонта». Тюнинг-ателье из США Hennessey Performance, которое славится своими мощными автомобилями на базе моделей американских же марок, представило особую версию могучего суперпикапа Mammoth 1000 Ram TRX. Проект получил название Last Stand и приурочен к снятию с производства заводского пикапа Dodge Ram 1500 TRX — новинка будет иметь особый декор кузова и салона, призванный подчеркнуть особый статус модификации в линейке модели. Интерьер, например, получит специальные шильдики.

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За основу своего «Мамонта» тюнеры берут Ram 1500 TRX, оснащённый HEMI V8 6.2 с приводным нагнетателем, который позволяет снять с мотора 712 лошадиных сил и 881 Нм. За счёт доработок отдача агрегата на Mammoth 1000 Ram TRX вырастает до 1012 сил и 1315 Нм.

С технической точки зрения прощальная модификация не отличается от прочих версий — все нюансы заключаются в декоре. Для Last Stand предложены три новых цвета кузова — Harvest Sunrise Orange, Delmonico Red и Night Edge Blue.

На задних крыльях и бортах кузова нанесена графика Last Stand, а логотип Hennessey, проходящий по всей грузовой платформе грузовика, переходит в чёрный рисунок, очерчивающий блок задних фонарей с медальоном «Last Stand».