Mercedes-AMG готовит новый спорткар, который станет конкурентом Porsche Taycan

В основу будущей новинки немецкого бренда ляжет платформа AMG.EA. Сейчас прототип находится на этапе зимних дорожных тестов.

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Подразделение Mercedes-AMG сейчас занимается разработкой нового спортивного автомобиля, его название немецкий производитель пока держит в секрете. Предполагается, что он будет создан по мотивам концепта Mercedes-Benz Vision AMG, который был представлен в мае 2022 года немногим позже презентации свежей версии модельной стратегии, которая получила уклон на роскошь.

Тогда же стало известно о том, что Mercedes-AMG разрабатывает отдельную высокопроизводительную платформу AMG.EA, которая предназначена для будущих электромобилей спортивной линейки, а её первенцем станет как раз серийная версия, в основу которой ляжет концепт Vision AMG. Дебют этого «зелёного» спорткара ожидается в 2025 году.

Сейчас будущая новинка находится на этапе дорожных испытаний: официальные кадры пока далёкого от производственной версии прототипа были опубликованы на пресс-сайте бренда. Прототип на снимках спрятан с помощью маскировочной плёнки, но при этом ожидается, что головная оптика и фонари у серийной версии будут иными. Ожидается, что товарный вариант получит трёхсекционные фары, напоминающие фирменный знак Mercedes-Benz.

Предполагается, что новинка с заниженной посадкой, покатой крышей и длинным капотом будет иметь более спортивные формы, по сравнению с лифтбеком Mercedes EQS. Ожидается, что серийный полностью электрический спорткар Mercedes-AMG снабдят активным аэродинамическим элементом – убирающимся спойлером на корме.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в платформе AMG.EA у батареи будет ступенчатая, а не плоская структура: предполагается, что это обеспечит солидную ёмкость в сочетании с максимально низкой посадкой водителя и пассажиров. Электродвигатели для силовой установки будет поставлять принадлежащая Mercedes-Benz британская компания YASA: речь идёт об агрегатах с осевым потоком – с большей отдачей при меньшей массе по сравнению с теми моторами, у которых ротор размещён внутри статора.

Официальной информации о технических характеристиках пока нет. По предварительным данным, у нового серийного спорткара Mercedes-AMG совокупная мощность системы приблизится к 1014 л.с. (746 кВт). Этот результат значительно выше, чем у Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ E Performance, гибридная установка которого выдаёт 843 л.с. (620 кВт).

Ожидается, что конкуренцию новинке Mercedes-AMG составит спортивный электромобиль Porsche Taycan. Напомним, на прошлой неделе дебютировала топовая версия Taycan Turbo GT. Такой электромобиль имеет облегчённый кузов, а максимальная отдача его двухмоторной силовой установки составляет 1108 л.с.