В Магаданской области продлили ограничение движения через реку Яну

Временное ограничение движения всех видов транспорта по ледовой переправе на реке Яне в Магаданской области продлено в связи с выходом воды на лед. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Минтранс Магаданской области сообщает о продлении закрытия ледовой переправы через реку Яну до 10:00 (02:00 мск) 20 марта", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство объявляло о закрытии переправы до 19 марта.

Ледовая переправа через Яну расположена на единственной дороге к селам Балаганное, Тауйск и Талон Ольского городского округа, где проживают более 1 тыс. человек. Ее длина составляет более 150 км.