Транспортный налог предложили отменить в России

В России предлагают отменить транспортный налог.

«Изначально транспортный налог был призван взымать с автомобилистов дополнительные средства с целью ремонта и содержания автодорог. При этом главная несправедливость транспортного налога — в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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В документе отмечается, что более справедливой выглядит схема платить государству не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования посредством уплаты соответствующих акцизов.

«В таком случае будет работать принцип «пользователь платит, когда едет», что, безусловно, является более справедливой формой платы. Акцизы на топливо поступают и в федеральный, и в региональные бюджеты, причем с каждым годом пропорция распределения все больше меняется в пользу региональных бюджетов. Так, если в 2020 году регионы получали 66,6% топливных акцизов, то в 2024 году уже 74,9%», — подчеркивается в документе.

По различным подсчетам акциз в стоимости каждого литра автомобильного бензина составляет почти 20% от цены, говорится в пояснительной записке, пишут "Известия".