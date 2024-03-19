Автодилер предсказал в России "ценовые войны" производителей машин

Гендиректор дилерского холдинга "Автодом" Андрей Ольховский рассказал о том, что в случае сохранения ключевой ставки на текущем уровне на российском авторынке ожидается нормализация прайс-листов на модели, что может привести к ценовым войнам среди автокомпаний.

© Российская Газета

"При смягчении кредитно-денежной политики мы ожидаем увеличение стоимости пропорционально росту платежеспособного спроса", - цитируют Ольховского "Известия".

В то же время в связи с введением нового порядка расчета платежа за ввоз автомобилей, проходящих таможенную очистку в странах ЕАЭС, произойдет поступательное подорожание таких машин. Сейчас модель, прошедшая таможню в Киргизии, стоит примерно на 30% дешевле, чем та, которую продают официальный дилер. Подорожание коснется этого сегмента импорта, который составляет 12–15% поставляемых в Россию машин.

Ранее президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказывал о том, что автомобильный рынок РФ на 50% состоит из моделей китайских брендов. По его словам, переизбыток машин на рынке приведет к "войне скидок" и к банкротству дилеров.

Сейчас в России представлено около 60 китайских брендов. Если планы китайских брендов не будут скорректированы, то на рынке в 2024 году окажутся "лишними" около 500 тысяч машин (с учетом оптимистичного сценария РОАД).

В 2023 году китайские компании открыли в России 2107 дилерских центров. Как отмечает Подщеколдин, некоторые закрытые ДЦ возобновили свою работу под китайскими марками.