Автодилер предсказал в России «ценовые войны» производителей машин

Цены на автомобильном рынке России нормализуются, если Совет директоров Банка России примет решение сохранить ключевую ставку. Данная ситуация может повлечь за собой ценовые войны между брендами, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский отметил, что в случае смягчения монетарной политики автомобили подорожают пропорционально платежеспособному спросу.

Кроме того, по мнению эксперта, стоимость автомобилей, прошедших таможенное оформление в странах ЕАЭС, будет демонстрировать постепенное повышение. Собеседник пояснил, что это связано с введением нового порядка расчета платы за ввоз.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания испытывает серьезное давление со стороны китайских брендов. Он назвал активность автопроизводителей из Китая на российском рынке «агрессией», которую должны останавливать власти.

Соколов отметил, что введение повышенной ставки утилизационного сбора лишь притормозило продвижение китайских марок.