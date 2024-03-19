В РФ упала цена на топовый японский кроссовер

По данным сайтов объявлений, цены на Suzuki Fronx начинаются от 2 859 000 рублей.

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Так, минимальная стоимость автомобиля 2023 года выпуска отмечена в Санкт-Петербурге, пишут «Автоновости дня». Важно отметить, что данный автомобиль имеет символический пробег около 50 км и одного предыдущего владельца, что делает его вторым по документам.

В других городах, например, в Ставрополе и Перми, цены на Fronx колеблются от 2 950 000 до 2 990 000 рублей соответственно. Судя по объявлениям, в Перми представлен единственный экземпляр с нулевым пробегом.

Все доступные к продаже модели Suzuki Fronx имеют одну комплектацию - GLX. Она включает в себя светодиодные фары, камеру кругового обзора, систему круиз-контроля, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и Bluetooth, а также бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.

Силовые агрегаты Fronx соответствуют компактному внедорожнику Suzuki Jimny: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 103 лошадиные силы, работающий в паре с четырехступенчатым автоматическим коробом передач. Привод только передний.

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Напомним, что Suzuki Fronx был представлен на мотор-шоу Auto Expo в Индии в начале 2023 года. Этот кроссовер, конструктивно близкий к Suzuki Baleno, является миниатюрной версией кроссовера с длиной кузова 3995 миллиметров.

Ранее в РФ на 5% подорожал популярный китайский кроссовер, а также «АвтоВАЗ» указал на своих главных конкурентов из КНР.