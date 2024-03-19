В Германии найден заброшенный автосалон Lada и Kia

Блогеры канала Forgotten Buildings показали заброшенные салон и автосервис "где-то в Германии", которые постигла печальная участь: после ссоры владельцев машины оставили на растерзание вандалам.

© Российская Газета

По легенде, автосалон остался без хозяев около 15 лет: им владели два брата, которые по какой-то причине настолько сильно поссорились между собой, что просто "забили" на предприятие. Шоу-рум закрылся сразу, а станция техобслуживания функционировала ещё какое-то время. Календарь на стене с открытой страницей на 16 декабря 2019 года, вероятно, указывает на последний день, когда здесь кто-то работал.

Предполагается, что салон на заре бизнеса торговал автомобилями Lada, в том числе бессмертной и почитаемой в Германии по сей день "Нивой", затем появились Kia. На территории были обнаружены дизельный универсал Volkswagen Passat V6 и хэтчбек Nissan Almera, которые были пригнаны на сервис. Если автомобили не принадлежали братьям-владельцам, то почему их никто не забрал, а если принадлежали, то почему их всё-таки оставили здесь, а не разобрали, например, на запчасти? Вопросов больше, чем ответов.

К слову, машины побиты вандалами, но вся начинка сохранена. Видео выглядит, как приглашение к разбору брошенных авто, но после публикации ролика машины были кем-то вывезены, к тому же, авторы не указывают точного месторасположения автосалона.

Ранее "РГ" рассказывала о заброшенном автосалоне в Германии, в котором стоят новые Ford конца 80-х годов, а также о складе с Volkswagen Santana в заводской плёнке, обнаруженных в КНР.