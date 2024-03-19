Найден новый поставщик рулевого механизма для Lada Iskra

Компания «Рулевые системы» из Тольятти, известный поставщик для АВТОВАЗа, зарегистрировала патент на картер, предназначенный для инновационного рулевого механизма. Предполагается, что эта новинка создана специально для автомобиля Lada Iskra (кодовые обозначения LJO/BJO), пишет SPEEDME.RU.

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Согласно информации, размещенной на официальном сайте «Рулевых систем», компания уже наладила серийное производство данного рулевого блока для автомобиля, условно называемого Lada Granta New до 2023 года, который фактически является ожидаемой моделью Lada Iskra.