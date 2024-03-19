Перечислены самые популярные мотоциклы в России

Собственный рейтинг предложили специалисты «Авито Авто». Выяснилось, что в прошлом году подержанные мотоциклы выросли в цене сразу на 22%. В лидерах по популярности по-прежнему удерживается советская техника.

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С результатами исследования «Авито Авто» ознакомились «Известия». По данным источника, в 2023 году самым востребованным брендом на рынке подержанных мотоциклов стал «ИЖ» с долей спроса 12%. Средняя стоимость мотоцикла этой марки — 33 000 рублей. На второй строчке расположилась марка Kayo, на третьей — Honda, на четвёртой — Yamaha, а на пятой — «Урал».

Среди моделей наибольшим спросом пользовались «ИЖ Юпитер-5» и «ИЖ Планета-5» (3,5%). Средняя цена таких байков — 32 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно. Далее идут «Урал ИМЗ — 8.103−10», Irbis TTR 125 и Kayo Basic YX125.

В категории новых мотоциклов лидируют мотоциклы Kayo с долей спроса 17% и средней стоимостью 158 тыс. рублей. Далее идут марки Motoland, Regulmoto, Racer и BSE. Среди моделей лидируют Kayo Basic YX125 (1,4%; 90 тыс. рублей), Kayo K1 250 MX, Racer RC300-GY8X Panther, Ataki Prime 125 и GR GR8. Средняя стоимость мотоцикла с пробегом в России в 2023 году составила 170 тыс. рублей — на 22% больше, чем в 2022 году. Новый мотоцикл в среднем можно было купить за 180 тыс. рублей (+10% к цене 2022 года). Спрос на мотоциклы с пробегом вырос на 15%, а на новые — на 14,7%.

Напомним, что в Москве призвали мотоциклистов пока не появляться на дорогах. В Дептрансе напомнили об опасности раннего выезда.