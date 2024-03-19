Представлен Audi Q6 e-tron на платформе электрического Porsche Macan

Ожидание новой электрической модели линейки e-tron несколько затянулось: ее должны были показать еще в 2023 году, но из-за трудностей с программным обеспечением премьеру отложили на весну 2024-го. Теперь Audi Q6 e-tron полностью рассекречен. Главная особенность кроссовера в том, что он стал первой моделью Audi на архитектуре PPE (Premium Platform Electric), той, которая лежит в основе электрического Porsche Macan.

© Motor.ru

Для Audi Q6 e-tron заявлены две версии: стандартная и «заряженная» SQ6 e-tron. В обоих случаях у электрокросса 800-вольтовая архитектура, батарея емкостью 100 киловатт-часов и два электромотора, установленные на передней и задней осях. На европейском рынке «базовый» вариант будет развивать 387 лошадиных сил, а на американском — на 40 сил больше. При этом можно кратковременно увеличить отдачу до 396 сил. Более мощный SQ6 e-tron выдает 483 силы либо 510 сил в режиме Boost.

Audi приводит динамические характеристики обеих версий: Q6 e-tron quattro разгоняется до «сотни» за 5,9 секунды, а SQ 6 e-tron тратит на это 4,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 и 230 километров в час соответственно.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

Что касается зарядки, то пополнить запас энергии, которой хватит на 225 километров, можно всего за 10 минут, а зарядить батарею с 10 до 80 процентов — за 21 минуту. Запас хода при этом пока не приводится.

Из необычных опций в Audi особенно отмечают цифровую световую подпись кроссовера, которую можно персонализировать — то есть водитель может сам выбрать желаемый рисунок. Передняя оптика состоит из 12 сегментов с регулируемой яркостью, а в задних фонарях применяются 360-сегментные OLED-панели. С помощью световой анимации можно будет «общаться» с другими водителями на дороге — например, предупреждать встречный автомобиль об опасности.

В салоне у Q6 e-tron установлен 14,5-дюймовый экран мультимедийной системы, проекционный дисплей с дополненной реальностью, есть голосовой ассистент с ИИ и собственным аватаром и 11,9-дюймовая цифровая панель приборов.

Продажи Audi Q6 e-tron в Европе и Китае стартуют позже в этом году, а до североамериканского рынка новинка доберется осенью. Цены объявят ближе к запуску.