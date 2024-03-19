Россияне раскупили новые кроссоверы Creta за 3 млн рублей еще до старта продаж

"Автомобильный завод АГР" в начале марта сообщил о начале отгрузок автомобилей под брендом Solaris, под которым на российский рынок вернули Hyundai и Kia. Первыми в отгрузке были седаны Solaris HS (Hyundai Solaris), спрос на который оказался ажиотажным. Как оказалось, россияне также горячо приняли Solaris HC, он же Hyundai Creta.

В свободной продаже у дилеров осталось не более 10% кроссоверов Solaris HC, собранных на заводе "АГР", ранее принадлежавшим Hyundai Motor, пишет Telegram-канал No Limits со ссылкой на менеджеров автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге.

Уточняется, что к резерву и покупке доступны автомобили в базовой версии с передним приводом за 3,245 млн рублей с двигателем 1.6 литра или вариант с мотором 2.0 в комплектации Family 3,345 млн рублей.

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Исходя из других данных о стоимости новых Solaris HC, можно предположить, что дилеры пользуются дефицитом модели и ностальгией россиян по корейскому бестселлеру.

Ситуацию обостряет и тот факт, что производитель, не раз сообщавший об отгруженных партиях, до сих пор не назвал рекомендуемую розничную стоимость "Солярисов".