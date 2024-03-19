Названы самые «аварийные» автомобили в России

Самыми «аварийными» марками подержанных автомобилей в России в 2023 году стали Porsche, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz и Haval. Владельцы этих машин чаще всего заявляли об убытках после ДТП, сообщили в «Ингосстрахе».

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По самым повреждаемым деталям ситуация не изменилась и де-факто оказалась такой же, какой была в 2022 году. Ими вновь оказались передний бампер (16%), лобовое стекло (14%), задний бампер (12,2%), переднее крыло и брызговик крыла (7,3%), а также задняя дверь (6,9%).

Среди самых часто реализующихся рисков по застрахованным по каско автомобилям лидируют ДТП (свыше 60% случаев), повреждения отскочившим или упавшим предметом (свыше 16%), повреждения на стоянке (свыше 10%) и противоправные действия третьих лиц (свыше 4%).