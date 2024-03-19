В России Jetour Dashing получит полный привод

Китайский производитель анонсировал появление на российском рынке новой модификации автомобиля. При этом уточняется, что такой версии на сегодняшний день нет даже в Китае. По предварительным данным, продажи новинки начнутся в нашей стране в ноябре 2024 года.

Ожидается, что система полного привода будет позаимствована у «паркетника» Chery Tiggo 7 Pro Max, которая продаётся, в том числе, и в России. Какие ещё технические доработки получит вседорожник, пока не уточняется.

Россиянам Jetour Dashing доступен россиянам исключительно в переднеприводном исполнении, а в его моторную гамму входят с 1,5-литровый наддувный двигатель мощностью 147 лошадиных сил или 190-сильный мотор объёмом 1,6 литра.

Все подробности о новой модификации Jetour Dashing станут известны ближе к дате начала продаж.

Помимо этого, в июле на российском рынке начнутся продажи вседорожников X70, а на сентябрь запланирована российская премьера компакт-кросса X50. В декабре до нашей страны доберётся полноприводная версия флагманского X90 Plus, а на будущий год запланирован старт продаж внедорожника T1.

Ранее стал известно, что в Казахстане будут выпускать кроссоверы Jetour T2. Ранее продажи автомобиля стартовали на российском рынке. Марка Jetour, принадлежащая концерну Chery, оформила сертификационные документы на новую модель Т2. Из выданного недавно Одобрения типа транспортного средства следует, что казахстанские дилеры бренда будут торговать машинами локального производства — их сборкой займётся завод «СарыаркаАвтоПром».