Белорусские детали будут учитывать при локализации машин

В Министерстве промышленности и торговли России подготовили документ, согласно которому комплектующие из Беларуси будут уравниваются по статусу с российскими. Это позволит учитывать компоненты, ввезённые из соседней страны, при учёте баллов локализации производства, которые напрямую влияют на объём господдержки автозаводов.

Поправки предусматривают внесение изменений в соответствующее постановление правительства и разрешают приравнивать акты экспертизы, которые выдаются «иными членами Союзного государства» (Беларуси — прим. ред.), к документам о производстве, которые выдаются Торгово-промышленной палатой России.

Предполагается, что тот же статус, что и российские, получат узлы, детали, материалы, сырьё, производственные и технологические операции из Беларуси. Применяться новые нормы, как ожидается, будут в разных отраслях, в том числе в автомобильной промышленности.

Отмечается, что для признания определённой детали российской необходимо установить чёткие критерии. Так, в документе предложено установить минимальный порог от количества производственных и технологических операций, выполненных на территории России, на уровне 20%. В Минпромторге уверены, что это позволит применять в российских продуктов совместные разработки.

На данный момент доработки не утверждены и находятся на стадии общественного обсуждения.