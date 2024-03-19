"Автостат": "Москвич" подешевел и вернулся в топ-10 российского авторынка

В десятку лидеров по продажам на авторынке России вернулись два бренда - "Москвич" и Toyota. По данным аналитического агентства "Автостат", с 11 по 17 марта в нашей стране реализовали 589 новых "Москвичей" и 569 автомобилей Toyota. В последний раз в топ-10 отечественный бренд попал по итогам восьмой недели, а японский - по итогам седьмой.

Как отметили эксперты, возвращению "Москвича" поспособствовало снижение цен. Стоимость кроссовера "Москвич 3" упала на 630 - 712 тысяч рублей (27,4 - 28,7%). А лифтбек "Москвич 6" подешевел на 490 тысяч (15,7 - 18,7%).

Сейчас десятку лидеров возглавляет Lada (8 896 проданных автомобилей). Семь следующих строчек занимают китайские автомобили - Haval (3637 штук), Geely (3 409), Chery (2 830), Changan (2 062), Omoda (947), Exeed (881) и Lixiang (858). На девятом месте "Москвич", а Toyota замыкает топ-10.