АвтоВАЗ запатентовал лого нового Lada e-Largus, который начнет выпускать осенью

Компания АвтоВАЗ запатентовала графическое изображение логотипа для электрической модификации Largus - e-Largus. Старт модели, которая, по заявлению производителя, является самым локализованным российским электрокаром, запланирован на третий квартал текущего года.

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Такой шильдик получат серийные Lada e-Largus, его разместят на правой распашной двери универсалов. Логотип уже был замечен на опытных образцах электрических "Ларгусов". Их производство стартовало в Ижевске в конце 2023 года.

Тогда сообщалось, что старт производству автомобилей семейства Lada Largus дадут весной 2024 года, однако позднее глава компании Максим Соколов уточнил актуальные сроки запуска. В течение 2024 года АвтоВАЗ планирует выпустить около 50 тысяч Lada Largus, включая электрическую модификацию.

В феврале АвтоВАЗ сообщил о запуске производства опытных партий универсалов и фургонов Lada Largus.