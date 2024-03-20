Бренд Forthing рассказал о планах в России на 2024 год

В недавнем времени стартовал сборочный процесс автомобилей Forthing в стенах калининградского автомобильного завода «Автотор», которые составят серьезную конкуренцию таким маркам как BAIC, SWM и Kaiyi.

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Для решения каких-либо вопросов, появляющихся на первых этапах отладки сборочного процесса, на автозаводе присутствуют представители компании Dongfeng Liuzhou Motor из Китая.

В настоящее время уже производится сборка трех моделей, это Forthing T5, Forthing T5 EVO и минивэн Yacht (M4). Все выпускаемые автомобили в России оснащаются русскоязычной мультимедийной системой, а также обогревом зеркал и лобового стекла. В будущем компания планирует локализовать производство в России.

Также в компании озвучили планы на текущий год, в числе которых вывести на российский рынок ряд новых моделей, а также выпустить на «Автоторе» до 10 000 транспортных средств.

Сборка автомобилей в России, по словам представителя компании Forthing, позволит удешевить стоимость минимум на 600 000 рублей. Все дело в том, что локализация сборочного процесса и льготные программы, действующие для российских производителей, позволяют экономить на таможенных сборах.

Forthing T5 будет доступен в России по цене от 2 500 000 рублей. Салон будет пятиместным. Силовая установка у T5 получила ряд доработок, в сравнении с той, которой комплектуются автомобили в Китае. Это 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель, мощностью 146 л.с., который работает в сочетании с шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Forthing T5 получил габариты: в длину – 4 545 мм, ширину – 1 855 мм, высоту – 1 765 мм, колесная база – 2 720 мм. Кроссовер смотрится довольно стильно, но некоторые черты все же напоминают его происхождение.