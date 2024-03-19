Первая официальная поставка: электрокары Zeekr добрались до Беларуси

Первая партия электромобилей китайской марки Zeekr, поставленная по официальным каналам, уже в Беларуси: их будут продавать в минском дилерском центре, который откроется 21 марта. Как сообщают «Китайские автомобили», у этих машин переведенная на русский язык мультимедийная система, они адаптированы для местного климата и на них распространяется заводская гарантия сроком пять лет или 100 тысяч километров. Гарантия на батарею составляет восемь лет или 200 тысяч километров.

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В первой поставке есть электрические Zeekr 001. Их предложат в трех комплектациях, Standard, Premium и Flagship, цены начинаются от 166 500 белорусских рублей (4,63 миллиона рублей российских). Кроме того, можно будет купить Zeekr X в исполнениях Premium и Flagship стоимостью от 123 500 белорусских рублей (3,44 миллиона российских рублей) и Zeekr 009 WE с полным приводом — он стоит от 256 500 белорусских рублей (7,14 миллиона российских рублей). Все три модели имеют зарядный порт европейского стандарта CCS2, а шильдики у них на латинице.

От китайских версий тех же 001, 009 и X электромобили, которые привезли в Беларусь, отличаются материалами отделки, а еще у них самостоятельно не открывают двери, лишь активируют их ручки. Кроме того, пока не работают доступ по NFC и функция распознавания лиц Face ID, но уже в скором времени это исправят.

В середине февраля этого года сообщалось, что в Россию модели Zeekr поставлять перестали — в связи с прекращением массовых поставок, ввозить электрокары премиальных брендов могут лишь физические лица для частного пользования. Однако тех машин, которые ввезли в страну до этого, должно хватить как минимум на несколько месяцев.