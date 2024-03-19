Авторынок Китая утратил лидерство и обрушил мировые продажи

По итогам первых двух месяцев 2024 года мировой авторынок вырос до 12,737 млн автомобилей (+6%), согласно отчёту компании GlobalData. При этом февраль ознаменовался падением объёмов продаж и утратой лидерства авторынка КНР.

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В феврале было продано около 6,1 млн автомобилей, что на 2,8% меньше в годовом исчислении. Это связано в основном с падением спрос на крупнейшем мировом авторынке - КНР. Причём падением весьма существенной - почти на четверть, до 1,229 млн автомобилей. Таким образом, инициативу перехватили Соединённые Штаты, где в феврале было продано 1,25 млн авто (+9,2%).

Спад продаж в Китае обусловлен, прежде всего, празднованием Нового года, который в 2024-м пришёлся на февраль. В США покупательскую активность подстегнули скидки, объявленные производителями.

В исследовании отмечается, что картина с продажами в Европе неоднозначная: западная часть ЕС фиксирует умеренный рост, в то время как в Восточной Европе рост замедлился.

Продажи по итогам февраля выросли в Южной Америке (178,7 тысячи авто, + 20,5%) и Канаде (118,4 тыс. экз., +11,5%). Япония и Корея продемонстрировали отрицательную динамику: минус 19,1 и 21,9% соответственно.