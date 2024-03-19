ГАЗ приступил к выпуску нового среднетоннажного грузовика

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) приступил к выпуску среднетоннажного грузовика Валдай-12. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Грузовики представляют собой товарные автомобили. Как отмечается, Валдай-12 идет в одном потоке с классическими капотными ГАЗонами Next. Новому грузовику дали бескапотную кабину типа Foton, ее сваривают и окрашивают на предприятии.

Валдай-12 получил 4,4-литровый турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 150-170 л.с., он сочетается с 6-ступенчатой механической КП. Усиленный задний мост унифицирован с автобусом ПАЗ-Вектор Next.

Вес грузовика составляет 11 990 кг.

Ранее официальный рендер грузовика перспективного семейства КамАЗ К6 выложило издание «Авторевю». На изображении продемонстрирован футуристический грузовик с узкой головной оптикой, выделяющейся решеткой радиатора и камерами вместо зеркал заднего вида.

Ключевым элементом является большой логотип КамАЗа, подсвеченный в тон фарам. В основе конструкции останется несущий каркас кабины КамАЗ К5, которую унифицировали с кабиной от Mercedes.