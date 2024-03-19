Представлен BMW M8 в новом цвете Frozen Tampa Bay

Второму поколению BMW 8 Series было непросто занять место своего предшественника, поскольку автомобиль E31 можно считать легендарным. Немецкий люксовый бренд попытался разнообразить купе G14 кабриолетом G15 и седаном G16, хотя технически это F93 М8.

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Кроме того, все три варианта кузова получили полную обработку M, чего нельзя сказать о классическом 8er, поскольку оригинальный M8 был лишь прототипом. Как бы BMW ни пыталась заставить 8er соответствовать престижу модели первого поколения, ей не удалось повторить магию E31. Тем не менее, новый автомобиль довольно популярный, и элитная версия, представленная на выставке BMW Welt - живое тому доказательство.

M8 Gran Coupe, окрашенный в матовый Tampa Bay, несомненно, является примером смелого решения, в сочетании с большим количеством углеродного волокна на крыше, зеркалах и других деталях кузова. Язык дизайна BMW значительно изменился за последние годы, но 8 серия/M8 сохранила менее спорный стиль.

Когда в начале 2022 года был представлен "Импульс жизненного цикла", изменения были настолько тонкими, что заметить их могли только преданные фанаты. У "восьмерки" решетка радиатора меньшего размера, и система iDrive сочетается с большим количеством кнопок, что в совокупности, является контрастным изменением, по сравнению с новыми автомобилями (с крупными решетками и широкими экранами).

8-я серия «стареет», и это будет печальный день, когда BMW прекратит выпуск всего семейства. Согласно инсайдерской информации, в ближайшие годы из модельного ряда исключат все три варианта кузова, но более практичный Gran Coupe может вернуться к концу десятилетия.

Седан, который, как ожидается, станет исключительно электрической моделью, сохранит базу CLAR, и не перейдет на Neue Klasse. Тем не менее, пока рано говорить об этом уверенно, поскольку следующий модельный ряд появится не раньше 2029 года, а до этого времени многое может измениться.