Рестайлинговый Kia Sonet получил глобальную удлиненную версия

«Мировой» паркетник также отличился техникой. А еще бюджетная модель освоила новый рынок.

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Компактный кросс Kia Sonet в строю с 2020 года, в линейке бренда он находится на ступеньку ниже Seltos. Главным рынком для бюджетника является Индия, там доступны машины локального производства. Но при этом модель также продают в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в некоторых странах Латинской Америки. Под конец прошлого года индийский Sonet пережил рестайлинг, а теперь рассекречена модернизированная глобальная версия. Причем «мировой» кроссовер раскрылся в Мексике, где модель и вовсе прежде не была представлена. К слову, по предварительным данным, в эту страну Kia Sonet поставляют не с индийского, а с китайского завода, хотя в Поднебесной модель тоже не продают.

В плане дизайна глобальный Сонет повторил вариант для Индии. Главное изменение по сравнению с дореформенной пятидверкой – клыкастая оптика в стиле недорогого семейства Kia K3 (седан и хэтчбек). Другими также стали бамперы, плюс у радиаторной решетки теперь иной узор.

Длина индийского Kia Sonet осталась прежней – 3995 мм (машинам длиной до четырех метров в Индии положены налоговые льготы). А вот «мировой» кроссовер слегка усох: 4110 против 4120 мм. Остальные габариты у машин совпадают, после рестайлинга они не изменились: ширина – 1790 мм, высота – 1642 мм (с рейлингами на крыше), колесная база – 2500 мм.

Интерьера реформы не коснулись, разве что в Индии у модели появилась полноценная виртуальная приборка. Но для мексиканского Сонета такая не заявлена. В списке оборудования экспортного кроссовера значатся (в зависимости от комплектации): шесть подушек безопасности, мультимедиа-система с экраном диагональю 8 или 10,25 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида, люк с электроприводом, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

В Мексике Kia Sonet предложен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 мощностью 115 л.с, который работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. Аналогичная техника положена удлиненному паркетнику и в остальных странах.

В Индии же другая гамма. Там кросс доступен с бензиновыми атмосферником 1.2 (83 л.с.) и турботройкой 1.0 T-GDI (120 л.с.), вдобавок можно выбрать дизель 1.5 CRDi (115 л.с.). Коробки – традиционная пяти- или шестиступенчатая механика, 6iMT без механической связи педали со сцеплением, классический шестиступенчатый автомат и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний.

Мексиканцам Sonet обойдется в 372 900 – 452 900 песо, что эквивалентно примерно 2 052 000 – 2 492 000 рублей по актуальному курсу.