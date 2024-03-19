В поисках контрабанды литовские таможенники режут кузова автомобилей

Первый такой случай произошёл меньше двух месяцев назад: в автомобиле Mazda из Белоруссии под крыльями, порогами и другими кузовными элементами было обнаружено 453 пачки сигарет. Таможенники, воспользовавшись «болгаркой», безжалостно разрезали кузов машины, чтобы извлечь контрабанду.

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Спустя неделю после первого случая на белорусско-литовской границе произошёл аналогичный. Тогда таможня разрезала примерно половину автомобиля, чтобы вскрыть несколько тайникой, в которых суммарно было спрятано 195 пачек сигарет, сообшает издание ABW со ссылкой на литовскую таможню.

Сейчас гражданин Белоруссии устно заявил таможенникам, что везет только две пачки сигарет. Однако таможенники посчитали, что нужно провести детальный осмотр автомобиля: в заднем бампере, задней арке и приборной панели обнаружились тайники, а в них — 480 бутылок жидкости для электронных сигарет.

И ещё. Британские автомобили продолжают ввозиться на территории Росси. Производители автомобилей из Соединённого Королевства никак не могут повлиять на ситуацию. Канал поставок, предположительно, налажен через Азербайджан. Отследить путь поставок оказалось достаточно сложно.