В испытаниях, проведенных независимой организацией JNCAP (Japan New Car Assessment Program), новому Alphard не удалось набрать максимальное пять звезд — модель заработала лишь четыре. Оказалось, что при наезде на пешехода тот может получить серьезные травмы из-за особенностей конструкции автомобиля, а именно короткого капота и жестких краев.

Испытания JNCAP несколько отличаются от европейских по методике EuroNCAP. Японская организация имитирует два фронтальных столкновения: первое на скорости 64 километров в час о деформируемое перекрытие с 40-процентным перекрытием, а второе на 55 километрах в час о недеформируемый барьер с перекрытием 100 процентов. Также есть боковой удар, имитация ДТП с пешеходом и проверка работы системы вызова экстренных служб.

В испытаниях принял участие Toyota Alphard нового поколения, представленный летом прошлого года. Его безопасность оценили на 92 процента, присудив 181,78 балла из 197 возможных. Работу систем превентивной безопасности оценили в 88,84 балла из 89 возможных (это соответствует 99 процентам), а безопасность при различных столкновениях — в 84,93 балла из 100 возможных (84 процента). Наконец, система вызова экстренных служб сработала на 100 процентов (восемь баллов из восьми).

Примечательно, что в ходе одного из тестов — бокового удара — минивэн не устоял на четырех колесах и завалился на бок. Однако на оценку это не повлияло (эксперты поставили пять баллов из пяти возможных), так как этот факт посчитали несущественным.