СМИ: цены на неофициально ввезенные машины взлетят уже в апреле

Эксперты, опрошенные порталом Autonews, прогнозируют рост цен на автомобили, ввозимые в Россию по альтернативным каналам.

По мнению независимого автоэксперта Сергея Бургазлиева, речь идет о подорожании на 22–25%. Как отмечается, правительство РФ со следующего месяца фактически закрывает канал ввоза автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС.

«С 1 апреля в России исчезнет возможность ввозить новые автомобили с оформлением на физлиц без уплаты дополнительных платежей», - напоминает издание.

Подчеркивается, что теперь при ввозе через российскую таможню за такие машины будет необходимо уплачивать все положенные акцизы и налоги.

Бургазлиев считает, что поток поставок автомобилей из Киргизии или Казахстана полностью не прекратится. Однако теперь не будет возможности растаможить автомобиль при ввозе в Россию по заниженной цене.

По словам директора по маркетингу и рекламе компании «МИР-ДИСТРИБЬЮТОР», официального дистрибьютора MG Motor в России Дарьи Сапуновой, нововведения коснутся именно неофициальных поставок, а именно серого импорта. Собеседница отметила, что меры направлены в первую очередь на поддержку официальных дистрибьюторов автомобилей.

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Ранее специалисты американского центра потребительских исследований компании J. D. Power сообщили, что качество новых автомобилей известных брендов, купленных за последние несколько лет, вдвое уступает качеству машин, приобретенных в 2010 году.

Ученые спрогнозировали ухудшение ситуации в дальнейшем. Как выяснилось, 43 процента проблем возникает в первые три месяца вождения, 57 процентов — в последующие 33 месяца.