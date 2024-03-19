В России запретили штрафовать водителей за езду без госномеров

Руководитель ведомства постановил, что сотрудники ДПС не вправе выписать штрафы автомобилистам при патрулировании улиц. При этом речь идет о ситуациях, когда автовладельцы не успели зарегистрировать транспортные средства после покупки в течение десяти дней. Специалисты считают, что подобное решение развяжет руки многим недобросовестным водителям.

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что решение Черникова приведет к тому, что многие автовладельцы будут печатать договора купли-продажи с разными датами, что номинально позволит им годами передвигаться на машинах без регистрационных знаков. При этом сотрудники ГИБДД не смогут ничего с этим поделать.

По данным эксперта, сегодня в России около десяти процентов автомобилей на дорогах не стоят на учете. Водители таких машин не оформляют ОСАГО, а также не боятся штрафов с дорожных камер. Теперь же у недобросовестных автомобилистов появился еще один весомый аргумент в споре с сотрудниками ГИБДД.

При этом ранее Верховный суд России заявлял о недопустимости езды на транспортных средствах без номеров по дорогам общего пользования. По мнению Шапарина, вместо ужесточения контроля глава Госавтоинспекции развязывает руки таким водителям.

В середине февраля Антон Шапарин рассказал о деталях в автомобилях, которые привлекают внимание инспекторов. По мнению эксперта, сотрудники ГИБДД перестали интересоваться тюнингованными машинами.