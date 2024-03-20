Дилеры начали получать Solaris KRS и Solaris KRX

В пресс-службе компании "АГР", которой принадлежит бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге, рассказали "Российской газете" о том, что некоторые дилеры получили определенное количество Solaris KRS и Solaris KRX.

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Там также добавили, что в поставках есть и Solaris HC.

"В приницпе, на сегодняшний день в первую очередь в приоритете реализация именно модели Solaris HS, поэтому они преобладают в отгрузках", - отметили "РГ" в пресс-службе "АГР".

Модельный ряд нового бренда Solaris состоит из кроссовера Solaris HC (Hyundai Creta), седана Solaris KRS (Kia Rio), кросс-хэтчбека Solaris KRX (Kia Rio X) и седана Solaris HS (Hyundai Solaris).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что раскрыты все цены на Solaris HS. Также стало известно, что дилер распродал всю партию новых седанов за один день. Такая же ситуация произошла с Solaris HC - кроссовер за 3 млн рублей быстро раскупили.

Напомним, производство модельного ряда Solaris началось в Санкт-Петербурге на ООО "Автомобильный завод "АГР", которое является предприятием полного производственного цикла. Завод включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. На данный момент общее число сотрудников предприятия составляет порядка 800 человек.