Обновлённый Kia Sportage: первые изображения

Корейская компания готовит рестайлинговую версию популярного кроссовера, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими кадрами, составили собственное представление о внешнем виде новинки.

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Иcтория модели Sportage началась в 1993 году, именно тогда стартовало производство первого в модельной гамме Kia кроссовера. Сегодня на конвейере уже пятое поколение паркетника, его премьера состоялась летом 2021 года. Он получил весьма самобытный дизайн, не пересекающийся с другими моделями компании. Судя по кадрам с закамуфлированными шпионскими прототипами, корейцы решили немного «подровнять» внешний вид под нынешнюю стилистику Kia.

Пока кузова тестовых образцов скрыты под толстым слоем маскировки, однако кое-какие детали уже можно разглядеть. Самые большие перемены произойдут спереди: здесь появятся крупные блоки фар с вертикальными светодиодными полосками в их нижней части. В верхней, которая пока скрыта камуфляжем, должны расположиться горизонтальные полоски, растянутые вдоль кромки капота. Sportage сохранит крупную решётку радиатора и, скорее всего, характерную горизонтальную вставку в её верхней части. Сбоку существенных изменений не ожидается, сзади же пока видна лишь новая графика фонарей, которая станет чуть более угловатой (при этом форма задней оптики может остаться прежней). Также наверняка подправят задний бампер, и мы представили один из возможных вариантов его оформления.

О технических изменениях пока нет достоверной информации. Вполне возможно, обновлённая модель частично или полностью сохранит моторную гамму нынешнего кроссовера. Sportage в зависимости от рынка сбыта предлагается с бензиновыми атмосферными двигателями 2.0 MPI и 2.5 GDI, турбомоторами 1.5 T-GDI, 1.6 T-GDI и 2.0 T-GDI, а также дизельными 1.6 CRDi и 2.0 CRDi. Кроме того, есть гибридные модификации — как «мягкий» HEV, так и подзаряжаемый PHEV. Коробки передач тоже различаются: в зависимости от мотора кроссовер может комплектоваться 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, 6- либо 8-ступенчатым «автоматом».

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Напомним, весной прошлого года мы провели тест-драйв нового Kia Sportage.