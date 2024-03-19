Классическое купе Alpine A310 вернётся в виде итальянского электромода Tredieci

Tredieci — детище инжиниринговой компании Erre, базирующейся в коммуне Монкальери (пригород Турина). Tredieci переводится с итальянского на русский как «три-десять» и представляет собой современное переосмысление классического заднемоторного купе Alpine A310.

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Осенью прошлого года стало известно о том, что марка Alpine, принадлежащая Renault Group, планирует в 2027 году возродить модель A310 как электрическое купе с посадочной формулой 2+2. В основу нового Alpine A310 ляжет платформа APP (Alpine Performance Platform) — такая же, как у двухместного электрического спорткара Alpine A110 следующего поколения. С историческим, бензиновым предком новый Alpine A310 будут роднить лишь отдельные элементы дизайна.

Между тем компания Erre, основанная предпринимателем Росарио Радиче, собирается максимально дотошно воспроизвести стилистику оригинального купе Alpine A310, что выпускалось с 1971 по 1984 год и оснащалось 4- и 6-цилиндровыми двигателями. Сегодня классический Alpine A310 считается одним из ярчайших образцов автомобильного дизайна 1970-х — главный дизайнер Erre, аргентинец Эрнан Хараламбопулос, предлагает лишь подтянуть его до технологического уровня наших дней, поэтому исходный спорткар в Tredieci угадывается безошибочно.

Tredieci — такой же компактный, как оригинальный Alpine A310, разве что слегка раздался в ширину за счёт более пухлых колёсных арок: габаритная длина электромода — 4150 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1120 мм, колёсная база — 2270 мм. По сравнению с классическим Alpine A310 электромод Tredieci имеем более чистые линии, полностью светодиодную оптику, расширенную колею и крупные 19-дюймовые колёса. Новые углепластиковые зеркала заднего вида на двух ножках выполнены в стиле поздних 1980-х.

Салон у Tredieci полностью новый, но компоновка передней панели напоминает об Alpine A310. Центральный тоннель как бы перетекает в узкий цифровой приборный щиток и далее визуально объединён синим цветом с частью дверной карты — таким образом вокруг водителя формируется своеобразный кокон. В отличие от оригинальной модели с посадочной формулой 2+2 в салоне Tredieci будут только два спортивных кресла, а за ними разместятся полукаркас безопасности и места для хранения шлемов.

О силовой установке Tredieci информации пока нет, ясно только, что она будет электрической и достаточно мощной. Шасси, разумеется, будет полностью переделано и получит современные компоненты с возможностью регулировок различных параметров.

Компания Erre пока не объявила, когда выпустит действующий прототип Tredieci и когда планирует (если планирует) наладить его мелкосерийное производство. Будет забавно, если электромод выйдет на рынок одновременно с заводским Alpine A310 нового поколения. Ясно, что электромод в силу своей эксклюзивности будет в разы дороже серийного спорткара, но поклонники марки Alpine точно будут рады обеим новинкам.