Новые Lada Aura заметили в Москве на эвакуаторах

«АвтоВАЗ» выпустил еще несколько седанов LADA Aura, массовое производство которых должно начаться в третьем квартале 2024 года. Об этом свидетельствуют фотографии из поста в инсайдерском Telegram-канале «Автопоток», опубликованном во вторник, 19 марта.

Из поста также следует, что на дорогах Москвы замечены сразу четыре эвакуатора с новыми LADA Aura. Предполагается, что машины везли на автобазы Управления делами Президента РФ, но где их будут эксплуатировать в дальнейшем, неизвестно.

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В любом случае, эксплуатация LADA Aura госчиновниками — уже не новость. Во-первых, в январе на новый флагманский седан «АвтоВАЗа» пересел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который позже восторженно отозвался о нем и назвал «отличной машиной». Во-вторых, в начале года партия из пяти автомобилей должна поступить в Минфин. В-третьих, предзаказ на партию LADA Aura сделала и Госдума — на эти седаны в ближайшей перспективе планируется пересадить глав всех 32 комитетов нижней палаты парламента.

В конце февраля, косвенно подтверждая имидж «Ауры» как «Лады для чиновников», президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сравнил ее с Toyota Camry, отметив, что задним пассажирам в ней будет комфортнее и удобнее, чем в известном японском бизнес-седане.

«Для сравнения, достаточно сказать, что, например, пассажиру заднего сиденья на автомобиле LADA Aura гораздо комфортнее с точки зрения расстояния от ног, коленей до переднего сиденья или от головы до потолка автомобиля, чем на Toyota Camry. Это как раз подчеркивает полное соответствие класса этого автомобиля другим высоким мировым стандартам. И мы рассчитываем, что у этого автомобиля будет очень много пользователей и наших клиентов», — говорил Максим Соколов.

Напомним, LADA Aura — это удлиненный седан на платформе Vesta, получивший увеличенную на 25 см колесную базу, улучшенную шумоизоляцию, выдвижной подлокотник сзади, отделанный натуральной кожей салон, топовую мультимедийную систему LADA Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым вертикальным сенсорным дисплеем и премиальную акустику. Впервые эту машину показали на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи в июне прошлого года, а в январе нынешнего «АвтоВАЗ» привез ее на итоговую пресс-конференцию в Москву, где, в том числе, присутствовал и корреспондент «Автоновостей дня».

Кроме опций, недоступных «донорской» LADA Vesta, новый седан С-класса также оснастили 122-сильным атмосферным двигателем 1.8 Evo, ставшим новым поколением аналогичного мотора 1.8, известного с 2016 года. В ходе модернизации силовой агрегат обрел 25 новых и модернизированных элементов, а пару ему составляет автоматическая коробка передач (вариатор) китайского производства.