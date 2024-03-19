Электромобиль на базе УАЗ "Профи" начали использовать в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково начали в тестовом режиме использовать электротрак EVM Pro (электрический "УАЗ Профи").

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В течение месяца машину будет использовать служба перронного обслуживания - на ней перевозят мелкое наземное оборудование.

EVM Pro предлагается в трех модификациях: промтоварный фургон, еврофургон и изотермический фургон. Полезная грузоподъемность - до 1 тонны. Запас хода на одной зарядке составляет около 300 км.

Грузоподъёмность автомобиля - до 1 тонны. Заявленный запас хода на одной зарядке - до 300 км.

В компании отметили, что EVM Pro является глубоколокализованным продуктом, и единственный иностранный компонент в конструкции - ячейки тяговой батареи, которые в будущем планируют заменить на отечественный аналог.

Ранее сообщалось, что цена модели - 4,5 млн рублей.