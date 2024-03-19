Средний срок «короткого» полиса ОСАГО составил два месяца

Средний срок действия «коротких» полисов ОСАГО по итогам первых продаж составил два месяца, среднее значение используемого страховщиками при заключении договоров понижающего коэффициента — 0,45. Об этом рассказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Напомню, в начале марта вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, разрешающие оформлять краткосрочные полисы обязательной «автогражданки» сроком от одного дня до трех месяцев.