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Средний срок «короткого» полиса ОСАГО составил два месяца

Средний срок действия «коротких» полисов ОСАГО по итогам первых продаж составил два месяца, среднее значение используемого страховщиками при заключении договоров понижающего коэффициента — 0,45. Об этом рассказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Напомню, в начале марта вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, разрешающие оформлять краткосрочные полисы обязательной «автогражданки» сроком от одного дня до трех месяцев.

Автоновости
Евгений Уфимцев