Infiniti оснастит новый QX80 «прозрачным капотом» и парой больших дисплеев

Японская марта продолжает готовить публику к скорой премьере роскошного кроссовера следующего поколения, раскрывая все новые подробности. На этот раз она рассказала о мультимедийной системе и продвинутых помощниках водителя, которые призваны облегчить управление в городе и на бездорожье. Премьера флагманского кроссовера пройдет 20 марта на Международном автосалоне в Нью-Йорке.

© Motor.ru

На передней панели QX80 установят пару дисплеев высокой четкости диагональю 14,3 дюйма: один послужит приборной панелью, второй — экраном медиасистемы. В нее будут «вшиты» сервисы Google, включая карты и ассистента. Навигатор будет работать в тандеме с индивидуальными динамиками в подголовниках: как заверяет Infiniti, звук услышит только водитель.

Еще одной «фишкой» станет система обзора Front Wide View. Она будет использовать переднюю камеру с углом 170 градусов и поможет маневрировать на узких улицах и в гаражах.

© Infiniti

© Infiniti

© Infiniti

© Infiniti

© Infiniti

© Infiniti

© Infiniti

Также обещана функция Invisible Hood View — она же «прозрачный капот». Для её работы будут задействованы несколько внешних камер, транслирующих на экраны изображение того, что находится прямо под капотом. Картинку дополнят динамические подсказки с указанием положения колес.

В новой генерации QX80 сменит V8 на «битурбошестерку» отдачей 450 лошадиных сил и 698 Нм крутящего момента. Пару мотору составит девятидиапазонный автомат. Кроме этого, в список оснащения войдут пневмоподвеска Electronic Air Suspension, биометрическая система охлаждения, кресла с массажем и — впервые в сегменте — аудиосистема Klipsch с 24 динамиками.

Оформят кроссовер в духе шоу-кара QX Monograph, представленного летом прошлого года.