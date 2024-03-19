Kia не будет выпускать новую модель K4 в Южной Корее

Недавно Kia представила предварительный обзор своего нового автомобиля K4, предназначенного для сегмента среднеразмерных автомобилей, с ожидаемым официальным показом 21 марта. Этот автомобиль будет предложен на рынках Северной Америки и Европы, в то время как запуск в Южной Корее не планируется.

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Мировая премьера K4 состоится на Нью-Йоркском автосалоне 27 марта, подчеркивая стремление Kia расширить свое влияние на ключевых международных рынках. Разработанный под кодовым названием CL4, K4 открывает новую страницу для марки, следуя за успехом модели K3. Однако, учитывая сниженный спрос на седаны среднего класса в Южной Корее, компания решила сконцентрироваться на продвижении электромобилей, а также рассматривает сокращение производства K3 на заводе Autoland Hwaseong, пишет SPEEDME.RU.

K4 привлекает внимание своим энергичным дизайном хэтчбека, что можно увидеть на предварительных изображениях. Выделяется особенностями в дизайне, включая уникальную деталь — дверь с декоративной выштамповкой в виде буквы «C», придающую автомобилю выразительный облик. Кроме седана, Kia также занимается созданием модели универсал.

Ожидается, что интерьер K4 будет оснащен новейшими автотехнологиями, включая цифровые приборные панели и обширные дисплеи. В линейке двигателей будут представлены как традиционные ДВС, так и гибридные опции, соответствующие строгим экологическим стандартам Евро 7.