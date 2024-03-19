Видео: новый BMW M2 побил заводской рекорд на Нюрбургринге

Осенью 2022 года состоялась официальная премьера нового поколения модели BMW M2 в кузове G87, которая спустя почти год проехала быстрый круг по культовой трассе Нюрбургринг. На «Северной петле» автомобиль показал такое время круга, которое позволило не просто превзойти результаты предшественника, но и оказаться быстрейшим компактным спорткаром на немецком автодроме. Однако независимые журналисты оказались ещё быстрее заводского пилота! Вероятно, потому что у команды возникли проблемы с погодой во время тренировок.

Заводской тест-пилот BMW Йорг Вайдингер за рулём BMW M2 прошёл 20,8-километровый круг за 7:38.71, а более короткую версию в 20,6 километра — за 7:33.91. Это более чем на 13 секунд быстрее, чем прежний BMW M2 Competition с результатом 7:52.36.

Тест-пилот издания Sport Auto Кристиан Гебхардт проехал 20,6-километровый вариант круга за 07:38.23. В заезде журналист использовал абсолютно стандартный BMW M2, обутый в шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Удачный выбор момента для заезда позволил на несколько десятых секунды улучшить заводской рекорд.

Спорткар BMW M2 в своём последнем на сегодняшний день поколении оснащен 3,0-литровым 6-цилиндровым турбомотором мощностью 460 лошадиных сил и 550 ньютон-метров. Купе имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и задний привод.