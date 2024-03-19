Представлен полноприводный конкурент «Буханки»

До конца этого года на рынок должны выйти полноприводные «Соболи» нового поколения NN, но пока нижегородский автозавод ограничивается предсерийными экземплярами. Прошлой осенью на выставке Comtrans публике представили фургон, а сейчас — микроавтобус. Его премьера состоялась на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которую посетила редакция Quto.

На MITT новинку представила компания СТТ, что является дистрибьютором коммерческих машин. У выставленного микроавтобуса — 6-местный салон, так что такой вариант может заинтересовать большие семьи, огранизаторов экскурсий и фирмы, которым нужен комфорт вэна, но проходимость внедорожника.

Все сиденья имеют индивидуальные регулировки, а, вынув кресла, можно получить багажный отсек объёмом более пяти кубических метров. Также отметим, что покупатель может заказать консоль со встроенными холодильником, беспроводной зарядкой, откидным столиком и подстаканниками.

© СТТ

© СТТ

© СТТ

© СТТ

Что касается техники, то полный привод реализован по привычной схеме «парт-тайм» — с жёстко подключаемым передним мостом, понижающей передачей и блокировкой заднего межколёсного дифференциала. Но управляют внедорожным арсеналом не привычные рычаги, а удобная вращающаяся рукоятка.

Раздаточная коробка является совершенно новой отечественной разработкой: у неё прямая передача момента на задний мост, а понижающий редуктор имеет планетарную схему. Передаточное число «понижайки» — 2,82. В приводе передних колёс и карданной передаче установлены шарниры равных угловых скоростей.

Под капотом «Соболя» скрывается 2,5-литровый турбодизель, с которым состыкована 6-ступенчатая механическая коробка. Помимо «дорожной» версии All-Road, готовится экстремальная Off-Road. Она получит силовые бамперы, шноркель и тому подобные аксессуары.