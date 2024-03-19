На фарах китайского Zeekr 007 можно писать любые слова

Российские автомобилисты обнаружили необычную функцию у нового китайского автомобиля Zeekr 007 — на его передних фарах можно писать слова. Завирусившееся в социальных сетях видео опубликовал YouTube-канал AviaPro.

Для написания текста на фарах достаточно включить соответствующую функцию в бортовой мультимедиа системе. Слова пишутся пальцем — фары будут гореть, повторяя изображение.

Напомним, что продажи электрического седана Zeekr начались в России на прошлой неделе. Первые машины появились в московском дилерском центре Rucars. Стандартный 007 оснащен одним мотором мощностью 422 л.с. и задним приводом. У топовой версии моторов два — они обладают суммарной мощностью 646 л.с. при полном приводе.

На данный момент в РФ продаются седаны только в топовой версии. Цена начинается от 6 млн 150 тысяч рублей. При этом продавец предупреждает, что после 1 апреля их цена вырастет на 100 тысяч рублей из-за изменений в таможенном контроле.