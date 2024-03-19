Haval показал новый гибридный Dargo на полном приводе

Примерно год назад Haval вывел на домашний рынок DaGou (он же Big Dog и Dargo) второго поколения. У кроссовера изначально была бензоэлектрическая версия, но с передним приводом. Теперь же к дебюту готовится полноприводный и более мощный гибридный вариант Hi4, первые снимки которого публикует портал Autohome. Премьера и старт продаж в Китае запланированы на 25 марта.

© Motor.ru

В движение такой Dargo будет приводить трехмоторная гибридная установка на базе 1,5-литрового ДВС. Вместе с парой электродвигателей он будет развивать 378 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, расходуя 1,83 литра на 100 километров пути в смешанном цикле. Для сравнения: самый мощный на сегодняшний день Dargo PHEV выдает 326 лошадиных сил и 530 Нм.

© Autohome

© Autohome

© Autohome

Кроссовер сможет ездить на чистом электричестве и получит семь ездовых пресетов, включая «грязь» и «песок». Система сможет регулировать крутящий момент в зависимости от покрытия и управлять вектором тяги.

С точки зрения дизайна новый гибрид в точности копирует «обычную» версию, если не считать логотипа, выкрашенного в голубой. То же касается и оформления интерьера. А вот электроника будет богаче: заявлены «умные» помощники уровня L2+, работающие на высоких скоростях, и новый навигатор с высокоточными картами.

В России пока продается Dargo первого поколения, который собирают под Тулой. Несмотря на переход во вторую генерацию, с ним не попрощались и в Китае: летом минувшего года «первый» DaGou обновился, получил иную решетку радиатора с новым логотипом и продвинутую электронику.