Volkswagen выпустит гибридный Golf с удвоенным запасом хода

Обновленная модель Volkswagen Golf Plug-in Hybrid выделяется на рынке благодаря значительному увеличению емкости батареи, что положительно сказалось на дальности пробега на электрическом приводе. Прежде версии гибридного Golf могли преодолевать на электричестве около 60 км до требования подзарядки, но с последними обновлениями ожидалось повышение этого показателя до 100 км. Однако достигнутые показатели оказались даже выше ожидаемых, пишет 32CARS.RU.

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Увеличение объема аккумулятора с предыдущих 10,6 кВт·ч до 19,7 кВт·ч почти удвоило его емкость. Вследствие этого, Volkswagen объявил, что электрический пробег обновленного Golf eHybrid теперь составляет до 120 км, что в два раза превышает его исходные характеристики. Обновленный Golf eHybrid позиционируется Volkswagen как «идеальная альтернатива полностью электрическим транспортным средствам», благодаря значительному улучшению дальности пробега на электроэнергии.

Кроме того, автомобиль теперь поддерживает зарядку на ускоренных станциях с мощностью до 50 кВт. Хотя точные сроки полной зарядки аккумулятора пока не уточнены, предполагается, что процесс зарядки от 10% до 80% может занять около 1,5 часа. Сочетание заряженного аккумулятора и полного бака топлива обеспечивает общий пробег приблизительно в 1 000 км, что делает новый Golf eHybrid выдающимся предложением на рынке.

Ожидается, что стоимость модернизированного Volkswagen Golf eHybrid будет определена и объявлена в ближайшем будущем, причем модель обещает установить новые стандарты для гибридных автомобилей, предоставляя владельцам более продолжительные поездки на электричестве без частой нужды в подзарядке.