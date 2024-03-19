Прототип будущего кроссовера Audi Q9 заметили во время дорожных тестов

Audi расширяет свою линейку кроссоверов, подготавливая к выпуску новый флагманский Q9, который призван конкурировать с такими гигантами рынка, как BMW X7 и Mercedes GLS. Как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, этот шаг позволит бренду закрыть последний пробел в своем ассортименте SUV и предложить поклонникам еще больше пространства и роскоши.

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Недавно в сети появились шпионские снимки прототипа Q9, представленного в виде тестового мула на базе текущего Q7. Это свидетельствует о том, что инженеры бренда активно трудятся над разработкой платформы и силовых установок новинки. Увеличенная на 100–150 мм колесная база по сравнению с Q7 намекает на то, что Q9 будет сопоставим по размерам с конкурентами.

Возможное появление версии Sportback добавит модели Q9 еще больше элегантности благодаря купеобразным линиям кузова. Ожидается, что запуск Q9 состоится до перехода Audi на полностью электрическое будущее после 2026 года, с электромобилями под четными номерами и версиями с ДВС под нечетными.

В перечне двигателей ожидаются мягкие и плагин-гибридные системы, включая потенциальный 4,0-литровый V8, хотя предполагается смещение акцентов в сторону более экономичных шестицилиндровых агрегатов. Плагин-гибридный Q9 сможет преодолевать до 113 км на электротяге без дополнительной подзарядки. Премьера Q9 ожидается в 2025 году как модель 2026 года, что позволит новинке успешно пройти через весь производственный цикл до того момента, когда Audi полностью откажется от автомобилей на ископаемом топливе к 2033 году, подтверждая свою приверженность устойчивому будущему.