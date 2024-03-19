Новый Mercedes-AMG GT получил версию с четырехцилиндровым двигателем

У Mercedes-AMG GT появилась начальная версия с электрическим турбокомпрессором. На такие машины ставят двухлитровую «четверку» M 139, которую также можно найти на хэтчбеках A 45 и купе Lotus Emira. В случае с GT 43 мотор развивает 421 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента, позволяя разгоняться до первой «сотни» за 4,6 секунды. Привод у новинки задний, тяга на колеса идет через автомат AMG Speedshift MCT 9G.

© Motor.ru

Двухдверке Mercedes-AMG GT второго поколения, которая дебютировала в прошлом году c двигателями V8, добавили начальную версию GT 43 с мотором от родстера SL. Двухлитровая «четверка» M 139 снабжена электрическим турбокомпрессором. На купе её отдача составляет 421 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента, тогда как на SL 43 — 381 силу и 480 Нм. Коробка передач — автомат AMG Speedshift MCT 9G с «мокрым» многодисковым сцеплением вместо гидротрансформатора. Привод, конечно же, задний.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Недостаток мощности в GT 43 отчасти компенсируется облегченной конструкцией. Например, подвески сделаны из кованого алюминия, а опоры пружин приклеены, что сэкономило по 200 граммов на колесо. Другие особенности — стабилизаторы с переменной толщиной стенок и композитные тормоза с шестипоршневыми фиксированными суппортами не передней оси.

За доплату на машину поставят электронноуправляемые амортизаторы AMG Ride Control и поворотный механизм задних колес. Динамические характеристики такие: разгон до ста занимает 4,6 секунды, максималка — 280 километров в час. Для сравнения: среднему GT 55 на ускорение до «сотни» требуется 3,9 секунды, а максимальная скорость у него равна 295 километрам в час.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Стандартное оснащение включает спортивные кресла и вертикальный дисплей медиасистемы диагональю 11,9 дюйма. В списке опций — несколько стайлинг-пакетов и набор AMG Dynamic Plus, позволяющий в полной мере раскрыть заложенный в модель потенциал. В пакет входят активные опоры двигателя, задний дифференциал с электронной блокировкой, ездовой режим Race, активный передний спойлер и фиксированное антикрыло. Цены на спорткар пока не объявлены.