Dacia выпустит конкурента Octavia раньше кроссовера Bigster

Компания Dacia в январе 2021 года представила кроссовер Bigster, который прочили не только на роль старшего брата "Дастера", но и на роль "донора" для Lada Niva нового поколения. Следующей "Нивой" Dacia Bigster не стал, так и в производство в качестве C-SUV, вероятно, пойдёт чуть позднее, чем планировалось.

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Следующей новинкой Dacia будет не кроссовер, пишет Motors Actu со ссылкой на Патриса Леви-Беншетона, директора по продуктам марки. Предполагается, что до Bigster будет запущена модель C-Neo - конкурент Skoda Octavia, Toyota Corolla, Opel Astra и других. Это будет "пятидверка" C-класса с кузовом, объединяющим в себе универсал и седан (лифтбек).

Глава Dacia Дени Ле Вот объяснил, что в плане цены Dacia теперь не будет стесняться. Он заявил, что клиенты, обращающиеся к Dacia, больше не ищут автомобиль с самой низкой ценой на рынке, покупатель приходит за машиной с самыми нужными опциями и хорошим соотношением цена-качество.

C-Neo может быть представлен во второй половине 2024 года, пишет издание, но эти сроки ничем не подтверждены, например, не было замечено тестовых прототипов будущей модели, а без этого этапа пока не может обойтись ни один автопроизводитель. Выход Dacia Bigster ожидается в 2025 году.