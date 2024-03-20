Пикап Radar RD6 от Geely получил полный привод и новый салон

Грузовичку достался интерьер от рестайлингового кроссовера Geely Okavango. На родине заказы на полноприводный вариант начнут принимать через несколько дней.

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Новую версию электрического пикапа Radar RD6 анонсировали 22 февраля. Премьеру в Китае ждали 26-го числа того же месяца, однако тогда марка лишь распространила первое полноценное изображение. Теперь же рассекречен интерьер. Вдобавок Radar официально подтвердил – к дебюту готовится полноприводный вариант. Напомним, бренд принадлежит компании Geely, грузовичок длиной 5260 мм до сих пор является его единственной моделью: RD6 построен на платформе SEA, у него несущий кузов, сегодня клиентам доступно исключительно заднеприводное исполнение.

Двухмоторной модификации присвоено отдельное название Horizon. Внешне от «просто» RD6 такой пикап отличается оформлением передней части: на имитирующей радиаторную решетку заглушке красуется гигантская надпись Radar, тогда как у базовой версии небольшие буквы расположены на капоте. Кстати, кузов пикапа – это производная от кроссовера Geely, который на родине продают под именем HaoYue, на экспортных же рынках, включая Россию, он известен как Okavango.

У заднеприводного Radar RD6 салон от дореформенного Geely HaoYue/Okavango, а вот Radar Horizon получил интерьер от рестайлингового паркетника (именно такой SUV представлен в РФ). Если сравнивать с базовым пикапом, то внутри заменили переднюю панель, центральный тоннель, виртуальную приборку и мультимедийную систему. Планшет мультимедиа – как у кроссовера для Китая (в РФ тачскрин меньше).

На задней оси базового пикапа установлен электродвигатель мощностью 272 л.с. Новая же версия Horizon, по предварительным данным, вдобавок имеет передний электромотор на 156 л.с., суммарная отдача двух двигателей – 428 л.с. и 594 Нм. Объявлено, что с места до «сотни» полноприводный пикап разгоняется за 4 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч. Про батарею пока не рассказали. Заднеприводный RD6 доступен с аккумулятором емкостью 63 кВт*ч, 82 кВт*ч или 100 кВт*ч; запас хода – от 410 до 632 км по циклу CLTC.

В Китае заказы на Radar Horizon начнут принимать с 22 марта, цен еще нет. Заднеприводный Radar RD6 сегодня стоит от 145 800 юаней – это примерно 1,8 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем в прошлом году компания Geely сообщила о планах превратить электрический пикап в глобальную модель, даже была выпущена экспортная партия. Но на внешних рынках RD6 легально пока так и не появился.