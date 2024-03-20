BAIC сделал две модели «богаче» и дороже

Неожиданную модернизацию пережили седан U5 Plus и кроссовер X35: обе машины оказались «богаче» прошлогодних по набору доступного оборудования. Но при этом цены стали выше. Четырёхдерку теперь отдают минимум за 2 080 000, а вседорожник отныне стоит 2 225 000 рублей.

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Со сменой года седан BAIC U5 Plus подорожал на 35 000 рублей. В базовую комплектацию Luxury добавились дистанционный запуск, увеличенный бачок омывателя, плюс регулировка водительского сиденья по высоте. Отдельным пунктом идут обогревы: зеркал, форсунок стеклоомывателя и передних сидений.

Топовая версия Honor, помимо перечисленного, пополнилась 17-дюймовыми колёсными дисками и электрорегулировкой водительского кресла. А вот климат-контроль вдруг оказался заменён обычным кондифионером (возможно, россияне жаловались на работу климатики).

У кроссовера BAIC X35 подорожала только базовая комплектация Fashion, чья стоимость выше на 25 тысяч рублей. А вот исполнения Fashion Plus и Luxury, наоборот, дешевле на 10 000 и 20 000 рублей, соответственно. Об этом, проведя мониторинг, сообщает издание «Автоновости дня».

Наполнение всех версий стало богаче. В каждой теперь есть увеличенный бачок стеклоомывателя, а также подогревы передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя. Очевидно, что это было сделано по просьбам российских покупателей, которым недоставало «тёпллых» опций.